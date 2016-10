Trauer um von Reichsbürger erschossenen Polizisten in Nürnberg In Nürnberg haben Bürger und Polizeikollegen mit einem Gedenkgottesdienst Abschied von dem getöteten SEK-Beamten Daniel Ernst genommen. Der Polizist war bei einer Razzia in Georgensgmünd, in der Nähe von Nürnberg, von einem sogenannten Reichsbürger erschossen worden. Der 49-Jährige hatte nach Polizeiangaben sofort das Feuer auf die Mitglieder des Spezialeinsatzkommandos eröffnet. Vier Polizisten wurden dabei verletzt, einer der Beamten erlag später seinen Verletzungen. An dem ökumenischen Gottesdienst in der Lorenzkirche am Samstagnachmittag nahm auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann teil. Noch immer stünden alle diesem schrecklichen Ereignis fassungslos gegenüber, sagte Herrmann. Und Polizeipräsident von Mittelfranken, Johann Rast, konnte die Tränen während seiner Trauerrede nicht zurückhalten. "Und natürlich denken wir auch an die drei verletzten Kollegen, die mit ihm im Einsatz waren und diesen Schicksalsschlag mit erleben mussten. Wir werden unseren Kollegen Daniel Ernst nicht vergessen, er ruhe in Frieden." Der getötete SEK-Beamte war 32 Jahre. Die sogenannten Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik, deren Verfassungsorgane und Repräsentanten nicht an und gehen davon aus, dass das Deutsche Reich noch immer bestehe. Sie werden von Verfassungsschützern als rechtsextrem eingestuft und beobachtet.