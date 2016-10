Erneut starkes Erdbeben in Mittelitalien Mittelitalien ist am Sonntagmorgen erneut von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Und wieder lag das Zentrum des Bebens südöstlich von Perugia. Diese Bilder zeigen die 5000-Einwohner-Gemeinde Norcia in der umbrischen Provinz Perugia am Sonntagmorgen. Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke zunächst mit 7,1 an, korrigierte sich jedoch wenig später auf 6,6. Das Beben ereignete sich in geringer Tiefe, was dazu führte, dass es zu starken Erschütterungen kam. Der Erdstoß ereignete sich gegen 7:40 Uhr und war deutlich bis in die italienische Hauptstadt Rom zu spüren, wo Häuser wackelten und Autoalarme ausgelöst wurden. Über genaue Schäden oder mögliche Opfer gab es zunächst noch keine Berichte. Erst am Mittwoch hatte in den Regionen Umbrien, Latium und Marken die Erde gebebt. Zahlreiche Häuser waren eingestürzt. Viele Personen wohnten seit dem in Notunterkünften. Ende August waren bei einem Erdbeben im selben Gebiet fast 300 Menschen ums Leben gekommen.