Nach Erdbeben in Italien zunächst keine Berichte über Tote

Rom Dem italienischen Zivilschutz sind nach dem schweren Erdbeben in Mittelitalien zunächst keine Berichte über Todesopfer bekanntgeworden, es gebe aber mehrere Verletzte. Das sagte Zivilschutz-Chef Fabrizio Curcio auf einer Pressekonferenz. Viele Straßen seien blockiert. Drei Menschen sind lebend aus Trümmern geborgen worden. Sie hätten in der Stadt Tolentino unter Schutt gelegen, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. In Norcia sind zwei alte Kirchen eingestürzt. In der Nähe dieser Stadt soll das Zentrum des Bebens mit einer Stärke um 6,5 gelegen haben.

