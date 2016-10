Raumfahrer zurück auf der Erde Endlich wieder zurück auf der Erde. Am Samstag landeten drei Besatzungsmitglieder von der Internationalen Raumstation ISS nach etwa vier Monaten im All erfolgreich in Kasachstan. Bei den Raumfahrern, die nun wieder sicheren Boden unter den Füßen haben, handelt es sich um den Japaner Takuya Onishi, den Russen Anatoli Iwanischin sowie die US-Amerikanerin Kathleen Rubins. Zuvor hatten sie sich mit einer Sojus-Kapsel von der ISS abgekoppelt. Und sich dann auf die Reise retour zum blauen Planeten gemacht. Die Mission verlief ohne größere Komplikationen. Auf der Internationalen Raumstation, die in rund 400 Kilometern Höhe um die Erde schwebt, sind drei Besatzungsmitglieder vor Ort geblieben - davon ist einer Amerikaner und die anderen zwei sind Russen.