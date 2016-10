Italien: Zehntausende nach Erdbebenserie obdachlos

An Erdbeben gewöhnt man sich nie. Auch nicht in einer Region, die es wieder und wieder trifft: Erneut hat in Mittelitalien die Erde gebebt. Nicht einmal eine Woche sind die letzten Erdstöße in der bergigen Region südlich von Perugia her, da werden die Bewohner am Sonntagmorgen erneut zu Tode...