New Yorker Met bricht Opernaufführung wegen weißen Pulvers ab

New York Die New Yorker Met hat eine Opernaufführung vorzeitig abgebrochen, nachdem ein Zuschauer ein weißes Pulver in den Orchestergraben geschüttet hatte. Über Twitter teilte die Metropolitan Opera am Abend mit, "die heutige Vorstellung von Guillaume Tell ist wegen der Störung durch einen Zuschauer abgesagt". Um welche Substanz es sich handelt, und wer genau das Pulver verstreute, wurde zunächst nicht bekannt. Der Vorfall ereignete sich in der zweiten Pause einer Matineevorstellung von Rossinis Oper "Guillaume Tell".

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder