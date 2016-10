Gedenkfeier für die Opfer der BASF-Explosion

Ludwigshafen Fast zwei Wochen nach der tödlichen Explosion bei der BASF soll heute bei einem Gottesdienst in Ludwigshafen der Opfer gedacht werden. Bei der Explosion am 17. Oktober waren zunächst drei Menschen getötet worden, 30 wurden verletzt, acht davon schwer. Gestern war zudem ein Mitarbeiter der Werksfeuerwehr an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben. Die Ermittler vermuten, dass es zu dem Unglück kam, als ein Mitarbeiter einer Fremdfirma eine falsche Rohrleitung anschnitt, die ein brennbares Gemisch enthielt.

