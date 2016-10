Braunschweig Wer gerne ein bisschen länger im Bett liegen bleibt, kann sich freuen: In Deutschland und vielen anderen Ländern Europas werden die Uhren auf Winterzeit umgestellt. Um 3.00 Uhr morgens wird um eine Stunde auf 2.00 Uhr zurückgestellt - es gibt also diese Nacht eine Stunde zusätzlich. Die Zeitumstellung wurde in Deutschland 1980 eingeführt, um Energie zu sparen. Ob das gelingt, ist allerdings umstritten.

