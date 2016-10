Mann mit Clowns-Maske greift Passanten an: Polizei ermittelt

Augsburg Schon wieder ruft ein gewalttätiger Horror-Clown die Polizei auf den Plan. Ermittler in Bayern suchen nach einem Unbekannten, der gestern Abend in einem Wohngebiet in Augsburg als Clown maskiert einen Passanten angegriffen haben soll. Aus einem Gebüsch heraus soll er den 40 Jahre alten Fußgänger von hinten angefallen, festgehalten und ihm einen Schlag auf den Rücken versetzt haben, teilten die Beamten mit. Nach Angaben des Opfers habe der Fremde eine Ganzkopf-Gummimaske mit Clownsmotiv getragen, hieß es, der Angreifer sei unerkannt geflüchtet.