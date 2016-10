Flugzeug muss Start wegen Brand abbrechen Ein Linienflug von American Airlines musste den Start am Flughafen O'Hare in Chicago wegen eines Feuers abbrechen. Beim Verlassen des Fliegers über die Notausgänge kam es zu mehreren Verletzungen. An Bord der in Brand geratenen Boeing 767, die in Richtung Miami starten wollte, waren Medienangaben zufolge rund 160 Passagiere. Die genaue Ursache des Feuers ist noch unklar. Nach Angaben der Fluglinie American Airlines handelte es sich um ein Triebwerksproblem, während die US-Luftfahrtbehörde von einem geplatzten Reifen sprach.