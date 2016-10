Drittgrößte deutsche Kunstmesse zieht nach Düsseldorf

Köln Die drittgrößte deutsche Kunstmesse, die Art.Fair, verlässt ihren Standort Köln und wandelt sich zur Art Düsseldorf. Die Messe, die noch bis Sonntag in den Kölner Messehallen läuft, werde im November 2017 erstmals auf dem Areal Böhler, einem früheren Stahlwerk, in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt stattfinden, teilte Messechef Andreas E. Lohaus mit. Der Name Art Düsseldorf lehnt sich an den Namen der größten deutschen Kunstmesse Art Cologne an, die im Frühjahr ihre Tore öffnet.

