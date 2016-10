Bangkok: Hunderttausende wollen König letzte Ehre erweisen

Bangkok Tausende Thailänder sind zum Königspalast in Bangkok geströmt, um König Bhumibol die letzte Ehre zu erweisen. Schwarz gekleidete Menschen wurden zum Sarg des Königs vorgelassen. Die Verwaltung hatte den Zugang auf 10 000 Menschen am Tag beschränkt. Manche Menschen übernachteten in einem nahe gelegenen Park, um einen Platz zu ergattern. Wie lange der im Land sehr verehrte König aufgebahrt bleibt und wann seine Einäscherung stattfinden soll, ist nicht bekannt. Bhumibol war am 13. Oktober nach langer Krankheit im Alter von 88 Jahren gestorben.

