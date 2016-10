Verfolgungsjagd vor Acapulco Diese Videoaufnahmen wurden am Freitag von Mexikos Marines veröffentlicht und zeigen eine spektakuläre Verfolgungsjagd von Drogenschmugglern vor der Küste von Acapulco. An Bord der beiden Boote, die gestoppt wurden, fanden die Sicherheitskräfte nach Behördenangaben rund eine Tonne Kokain, das auf 24 Pakete aufgeteilt worden war. Sieben Personen sind bei dieser Aktion festgenommen worden. In den vergangen Jahren unternahm die mexikanische Regierung verstärkt Maßnahmen, um das durch Drogenhandel und Drogenkonsum angekratzte Image des Urlaubsorts Acapulco wieder aufzupolieren.