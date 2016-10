Bund-Länder-Treffen des Lesben- und Schwulenverbandes

Leipzig Wahlen, Verbandstag, Rechtspopulismus - der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland hat für sein jährliches Bund-Länder-Treffen ein umfangreiches Programm. Bei der zweitägigen Konferenz heute und morgen in Leipzig wollen die Vertreter des Bundesverbandes und aus den Ländern Strategien für das Jahr 2017 besprechen, in dem ein neuer Bundestag gewählt wird. Man wolle zum Beispiel wieder Wahlprüfsteine an alle Parteien schicken, sagte Rene Mertens, Bund-Länder-Koordinator des Verbandes.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder