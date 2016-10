Mann beim Pinkeln in Grube gefallen

München Beim Pinkeln ist ein Mann in der Nacht in München in eine Baugrube gestürzt und unter Stahlrohren verschüttet worden. Er schaffte es nicht alleine wieder nach oben und auch sein Handyakku war leer. Doch der 19-Jährige fand ein paar Steine, die er nach oben werfen konnte. Ein Spaziergänger entdeckte ihn schließlich und wählte den Notruf. Die Feuerwehr versorgte den Mann zunächst in der Baugrube und holte ihn dann in einer Spezialtrage und mit einer Drehleiter nach oben. Er kam in ein Krankenhaus.

