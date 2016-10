Mann durch ätzende Flüssigkeit schwer verletzt

Winnenden Ein Mann ist in seiner Wohnung in Baden-Württemberg durch eine ätzende Flüssigkeit schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn laut Polizei in eine Klinik. Etwa eine halbe Stunde nach dem Vorfall wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Auto gerufen - es gehörte der Ehefrau des Verletzten. Medienberichte, wonach sich der Verletzte mit seiner Ehefrau gestritten und sie ihren Mann dabei mit einer Säure attackiert haben soll, bestätigte die Polizei zunächst nicht. Die Eheleute werden derzeit befragt.

