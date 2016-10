Nach Tod eines Neunjährigen lebenslange Haftstrafe gefordert

Weiden Mehr als zwei Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines Neunjährigen in der Oberpfalz soll ein Nachbar des Jungen nach dem Willen der Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe erhalten. Der Anklagevertreter forderte eine Verurteilung wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen. Maximilian und seine Mutter seien einem sadistischen und skrupellosen Täter in die Hände gefallen. Der Angeklagte habe dem Jungen 2014 mehrfach heftig mit der Faust auf den Kopf geschlagen und dessen Tod billigend in Kauf genommen.

