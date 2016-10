US-Küstenwache beschlagnahmt Rekordmenge an Kokain Die US-Küstenwache hat in diesem Jahr so viel Kokain beschlagnahmt, wie niemals zuvor. Ein Teil davon wurde am Donnerstag im Hafen von San Diego entladen. Fred Midgette, Vize-Admiral, der US-Küstenwache. O-TON FRED MIDGETTE, VIZE-ADMIRAL U.S.-KÜSTENWACHE: "Die Mannschaft der Waesche entlädt gerade 17,6 Tonnen Kokain, die umgerechnet 514 Millionen Euro wert sind. Und das ist nur ein kleiner Teil von dem was wir im Wirtschaftsjahr 2016 beschlagnahmt haben. In diesem Jahr haben wir etwa 208 Tonnen beschlagnahmt, so viel wie noch nie, ein neuer Rekord." Das Kokain stammt meistens aus Kolumbien und wird auf dem Seeweg nach Mexiko oder Guatemala gebracht, bevor in die USA weitergeschmuggelt wird. Erst Anfang September stoppte die Küstenwache ein halbtauchfähiges Schiff mit 2,8 Tonnen Kokain an Bord. Insgesamt nahmen die Beamten in diesem Wirtschaftsjahr außerdem mehr als 580 Schmuggler fest, ebenfalls ein neuer Rekord.