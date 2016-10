Sieben Mordversuche? Urteil im Prozess gegen Hebamme erwartet

München Am Landgericht München wird heute das Urteil gegen eine Hebamme erwartet, die wegen siebenfachen Mordversuches angeklagt ist. Die 35-Jährige soll Patientinnen im Münchner Klinikum Großhadern und in Bad Soden bei Frankfurt laut Anklage vor Kaiserschnittgeburten Blutverdünner gegeben und so versucht haben, die Frauen umzubringen. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft wegen versuchten Mordes sowie schwerer und gefährlicher Körperverletzung sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Die Verteidigung fordert Freispruch. Die Frau sei für die Taten nicht verantwortlich.

