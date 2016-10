Riesige Meeresschutzzone in der Antarktis beschlossen

Hobart In der Antarktis entsteht eine riesige neue Meeresschutzzone. Darauf einigten sich in Australien 24 Staaten und die Europäische Union. Das Gebiet im Rossmeer ist mit 1,55 Millionen Quadratkilometern gut vier mal so groß wie Deutschland. Anfänglich hatte es Widerstand von Russland gegeben, nun gab es den Durchbruch beim Treffen der Kommission für die Erhaltung der lebenden Meeresschätze in der Antarktis. Ein Verbund von Umweltschutzorganisationen lobte die Entscheidung als bahnbrechend. Es sei die erste Schutzzone dieser Art in internationalen Gewässern.

