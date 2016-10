Miley Cyrus spricht in TV-Show über ihren Verlobungsring

Los Angeles Miley Cyrus hat das Rätselraten um ihre Beziehung mit Liam Hemsworth selbst beendet. Mit einem funkelnden Ring erschien die US-Popsängerin in der Talk-Show von Ellen DeGeneres. Ob sie ihren Verlobungsring tragen würde, fragte die Moderatorin, und Cyrus bejahte die Frage. Cyrus und der australische Schauspieler Hemsworth hatten sich im Mai 2012 verlobt, im September 2013 dann aber ihre Trennung bekannt gegeben. Seit Januar dieses Jahres wurde die Sängerin mit ihrem alten Verlobungsring wieder mehrfach an Hemsworths Seite in der Öffentlichkeit gesehen.