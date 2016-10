Pixar tauscht Kinostarts von "Toy Story 4" und "The Incredibles 2"

"Toy Story"-Fans müssen auf den vierten Teil des Zeichentrickfilms länger als geplant warten. Die Trickschmiede Pixar wird "Toy Story 4" nun erst im Juni 2019 in die US-Kinos bringen statt wie zunächst angesetzt im Jahr 2018. Dafür kommt die Fortsetzung von "Die Unglaublichen - The Incredibles" ein Jahr früher in die Kinos, also 2018 statt 2019. Damit tauscht Pixar einfach die ursprünglichen Starttermine der mit Spannung erwarteten Zeichentrickfilme um, wie der "Hollywood Reporter" berichtete.

