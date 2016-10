Nachbeben in Mittelitalien Noch am Donnerstag bebte in Mittelitalien plötzlich wieder die Erde. Am Mittwochabend hatten mehrere schwere Erdbeben die Region um Vissio erschüttert. Das Epizentrum lag östlich der Stadt Perugia. Einige Menschen wurden verletzt. Berichte über Todesopfer gab es zunächst nicht. Einige historische Gebäude fielen in sich zusammen. Die Einwohner mussten die Nacht in Notunterkünften verbringen. Die Erdstöße waren in großen Teilen des Landes zu spüren und hatten eine Stärke von bis zu 6,1 auf der Richter-Skala. Das ist nur wenig schwächer als beim verheerenden Erdbeben von Amatrice, bei dem im August rund 300 Menschen ums Leben kamen.