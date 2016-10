US-Team gewinnt RoboCup Challenge in Peking DIE KORREKTUR STELLT KLAR, DASS ES SICH UM DIE ROBOCUP CHALLENGE IN PEKING HANDELT UND NICHT UM DIE ROBOCUP-WM Da half auch die Schwalbe nichts mehr. Bei der RoboCup Challenge in Peking hat Australien gegen die USA verloren. Im Finale schlug das Team der Universität Texas die Unimannschaft aus New South Wales. Das Trainerteam, beziehungsweise, die Programmierer aus Austin gewannen mit 7:3. O-TON KATIE GENTER, AUSTIN VILLA TEAM CAPTAIN "Unsere Gegner sind eigentlich stark. Aber am Anfang hatten sie Probleme. Die erste Halbzeit lief für sie nicht gut, dafür die zweite umso besser." O-TON JEREMY COLLETTE, RUNSWIFT TEAM MEMBER "Nach dem Anstoß haben sich unsere Roboter einfach abgeschaltet. Kaum zu fassen, ausgerechnet im Finale. Drei oder vier Tage lief alles glatt. Und im Finale ist Schluss? Dann hatten wir auch noch mit einem weiteren Roboter Probleme. Alles kam auf einmal. O-TON JOSIAH HANNA, AUSTIN VILLA TEAM MEMBER "Die Roboter kommunizieren miteinander und erzählen sich, wo sie den Ball auf dem Feld gerade vermuten. Sie sagen auch Bescheid, wenn sie gerade umgefallen sind und sprechen ab, wer zum Ball geht. Dabei wetten sie im Grunde auf die wahrscheinlichste Position und darauf das sie als erster dort sind. Die eingesetzten Roboter sind nicht ferngesteuert sondern spielen autonom. Schiedsrichter überwachen dabei die Funkverbindungen der Spieler. Fußball-Turniere für Roboter werden seit den 90er Jahren ausgetragen.