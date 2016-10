Der älteste Orang Utan der Welt Ein bisschen herumschauen und das Leben an sich vorüber ziehen lassen. Auf mehr hat Orang-Utan-Dame Puan heute keine Lust. Dabei gäbe es Grund zu feiern! Denn der Menschenaffe wird dieses Jahr 60 Jahre alt und ist damit der wohl älteste Orang Utan der Welt. 1956 geboren lebte Puan zunächst in freier Wildbahn, bis sie der der Sultan von Malaysia 1968 dem Zoo von Perth schenkte. In freier Wildbahn werden weibliche Orang Utans normalerweise nicht älter als 50. Bis auf gelegentliche Gelenkschmerzen habe sie sich gut gehalten, sagen ihre Pfleger. Die Chancen stehen also ganz gut, dass der älteste Orang Utan der Welt noch ein bisschen erhalten bleibt.