Mehrere Erdbeben erschüttern Italien Mittelitalien ist am Mittwochabend von mehreren schweren Erdbeben erschüttert worden. Das Epizentrum lag östlich der Stadt Perugia. Berichte über Todesopfer gab es zunächst nicht. Allerdings wurden in Ortschaft Visso mehrere Verletzte gemeldet. Einige historische Gebäude fielen in sich zusammen. Die Einwohner mussten die Nacht in Notunterkünften verbringen. O-TON GIUSEPPE ANTONINI, EINWOHNER VON VISSO: "Ich war zuhause, als das erste Beben kam. Und wir gingen auf die Straße, weil sich die Erde immer weiter bewegte. Der größere Schaden wurde dann von dem zweiten Beben verursacht." O-TON SILVIO BETTACCHI, EINWOHNER VON VISSO: "Mir fehlen die Worte um es zu beschreiben. Wir hatten Angst. Alles fing an zu beben und Sachen fielen auf uns herunter. Ich kann es nicht beschreiben." Die Erdstöße waren großen Teilen des Landes zu spüren und hatten eine Stärke von bis zu 6,1 auf der Richter-Skala. Das ist nur wenig schwächer also als das verheerende Erdbeben von Amatrice, bei dem vor zwei Monaten fast 300 Menschen ums Leben kamen.