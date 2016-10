Duisburger Familiengericht entscheidet über "Ebay-Baby"

Duisburg Das Amtsgericht Duisburg entscheidet heute, ob ein kürzlich im Internet angebotenes Baby weiter in einer Pflegefamilie bleibt oder zurück zu seinen Eltern kommt. Das Mädchen war vor zwei Wochen auf der Handelsplattform Ebay Kleinanzeigen zum Verkauf angeboten worden. Das Jugendamt schritt ein und übergab es einer Pflegefamilie. Der 28 Jahre alte Vater gestand drei Tage später, die Anzeige geschaltet zu haben. Es sei nur ein Scherz gewesen, gab er an. Die Ermittlungen gegen ihn wegen Verdachts auf Menschenhandel dauern an.

