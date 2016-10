US-Polizei nimmt "Baum" in Gewahrsam

Portland Die Polizei in Portland hat ein ungewöhnliches Verkehrshindernis in Gewahrsam genommen. Nach US-Medienberichten führten die Beamten an einer Straßenkreuzung einen als "Baum" verkleideten 30-jährigen Mann ab. Nach Polizeiangaben habe sich der mit grünen Zweigen getarnte Mann geweigert, die befahrene Kreuzung aus eigenen Stücken zu räumen, wie die Zeitung "Press Herald" berichtete. Nach Zahlung einer Kaution in Höhe von 60 Dollar sei der Mann wenige Stunden nach der Festnahme auf freien Fuß gekommen. Er muss sich wegen Verkehrsbehinderung verantworten.

