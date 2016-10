Lage nach Erdbeben weiter unübersichtlich - bislang ein Verletzter

In der Erdbebenregion in Mittelitalien bleibt die Situation unübersichtlich. Entgegen ersten Angaben sei bislang doch nur ein Verletzter registriert worden, sagte der Chef des Zivilschutzes bei einer späten Pressekonferenz in Rieti. In den betroffenen Gebieten sei der Strom ausgefallen. Die Hilfe laufe aber an. Die Beben ereigneten sich innerhalb von etwas mehr als zwei Stunden in der gleichen Region, die schon Ende August von einem verheerenden Beben heimgesucht worden war.

