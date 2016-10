Mehrere Erdbeben erschüttern Italien - Ausmaß der Schäden unklar

Rom Zwei Monate nach der Erdbeben-Katastrophe in Mittelitalien ist die Region wieder von mehreren schweren Erdstößen erschüttert worden. Innerhalb von gut zweieinhalb Stunden bebte die Erde. Betroffen war die gleiche Region, die schon Ende August von einem verheerenden Beben heimgesucht worden war. Der schwerste Stoß, der auch in der Hauptstadt Rom zu spüren war, ereignete sich um 21.18 Uhr nahe Visso. Seine Stärke lag nach Angaben verschiedener Erdbebenwarten zwischen 5,9 und 6,1. Das Ausmaß der Schäden war am späten Abend unklar.

