Scharfschützenmeisterschaft in Bayern Diese Verkleidung war nicht für Halloween gedacht. Die Soldaten tarnten sich am Mittwoch für eine Scharfschützenmeisterschaft. Auf dem Truppenübungsplatz im bayerischen Grafenwöhr schminkten sich die Kämpfer um die Wette. Denn Tarnung ist eine der wichtigsten Tugenden des Schafschützen, wie dieser Soldat aus Großbritannien mit dem Decknamen Reed sagt. "Wenn man Scharfschütze sein möchte, sollte man sich gut anschleichen können, um nah an den Feind heranzukommen, ihn zu sehen, die feindliche Stellung zu sehen und einen Schuss abzufeuern, ohne selbst entdeckt zu werden. Es ist schwierig, aber wir schaffen das schon." Je zwei Scharfschützen-Teams hatten das Ziel, zu einem Beobachtungspunkt zu gelangen und nach dem Feind Ausschau zu halten. Sie selbst durften dabei nicht entdeckt werden. Scharfschützen aus 15 Ländern traten gegeneinander an. Insgesamt maßen sich die Teilnehmer in 24 Disziplinen. In einer davon ging es dann auch um die Treffsicherheit. Die Gewinner werden am Donnerstag bekanntgegeben.