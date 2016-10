Schweres Erdbeben in Mittelitalien - Ausmaß unklar

Ein Erdbeben hat am Abend Mittelitalien erschüttert. Das Zentrum des Erdstoßes, der eine Stärke von 5,4 gehabt haben soll und bis in die Hauptstadt Rom zu spüren war, lag nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa südöstlich von Perugia. Auch die US-Erdbebenwarte gab die Stärke mit 5,4 an. Ob es Verletzte oder Schäden gibt, ist noch unklar.