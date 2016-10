Präfektin: Räumung in Calais beendet Der Dschungel von Calais stand am Mittoch wieder in Flammen. Bewohner des Lagers hatten einige Bauten in Brand gesteckt. Nach Angaben der lokalen Präfektin Fabienne Buccio haben daraufhin alle Flüchtlinge das Lager verlassen. Die Räumung sei beendet. "Unsere Mission ist vollbracht. Wir haben heute das Camp besucht, es gab keine Migranten mehr im Lager. Wir haben bereits mehr als 5.000 Menschen in den Aufnahmezentren registriert." Frankreichs Behörden hatten am Montag mit der Evakuierung des Flüchtlingslagers begonnen. Daraufhin haben einige Migranten Feuer gelegt. Abgesehen davon verlief die Räumung den Behörden zufolge weitgehend friedlich. Im Lager lebten zuletzt rund 6500 Menschen, vor allem aus Syrien, Afghanistan und Eritrea. Ihr Ziel war, es nach Großbritannien zu kommen. Die Aufnahme dort wurde ihnen aber verweigert.