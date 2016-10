Basejumper springt aus 7.700 Metern KORRIGIERT DEN ABSPRUNGORT. DER BASEJUMPER IST VON DER BERGFLANKE IN 7.700 METERN ABGESPRUNGEN UND NICHT VOM GIPFEL, DER RUND 8.200 METER HOCH IST Davon habe er drei Jahre lang geträumt, sagt der Extremsportler Valery Rozov. Einmal vom Cho Oyu im Himalaya springen, dem sechsthöchsten Berg der Welt. Jetzt sollte sein Traum wahr werden. Dafür musste Rozov den Absprungort in 7.700 Metern Höhe erst einmal erreichen. 21 Tage lang kletterte er zusammen mit seinem Team hoch. Um in 90 Sekunden freiem Fall wieder auf die Erde zu kommen. Der 51-jährige Russe widmete seinen Sprung einem befreundeten Bergsteiger, Alexander Ruchkin. Er starb im vergangenen Jahr in den Bergen von Peru. Auch Rozovs Sprung war nicht ungefährlich. Ein erster Versuch musste wegen Schneefalls abgebrochen werden. Am Ende ging alles gut. Rozov übertraf damit seine eigene Leistung von vor drei Jahren. Damals sprang er aus rund 7.200 Metern Höhe im Bergmassiv des Everest.