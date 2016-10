Prozess gegen Paar des "Horror-Hauses" von Höxter beginnt Das Medieninteresse ist groß vor dem Landgericht in Paderborn am Mittwoch. Wilfried W. und seine Ex-Frau Angelika W. müssen sich wegen Mordes, Freiheitsberaubung und Körperverletzung verantworten. Besser bekannt sind die Angeklagten als Paar des sogenannten Horror-Hauses in Höxter, in dem zwei Frauen tödlich misshandelt wurden. Ihre Opfer, insgesamt acht Frauen, sollen die beiden mit Kontaktanzeigen nach Höxter gelockt und zum Teil schwer misshandelt haben. Im April hatte das Paar versucht, eine schwer verletzte 41-Jährige zurück in deren Wohnung nach Niedersachsen zu bringen. Eine Autopanne machte ihnen aber einen Strich durch die Rechnung. Wilfried W. und seine Ex-Frau wurden festgenommen, die Frau erlag in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Der Anwalt von Wilfried W., Detlev Otto Binder, sagte zu Prozessbeginn, die Ex-Frau stelle seinen Mandanten als Haupttäter dar. "Man muss allerdings differenzieren: In den ersten Aussagen hat die Ex-Frau immer gesagt, dass sie die treibende Kraft war, und dass er tatsächlich passiv dabeigestanden hat. Wir müssen abwarten, welche Position sie jetzt im Prozess einnimmt. Wir hoffen, dass sie sozusagen von den letzten Aussagen zurückweicht, abweicht und sich wieder dessen besinnt, wie es tatsächlich geschehen ist, nämlich dass sie tatsächlich die entscheidende, die treibende Kraft in dem Geschehen war." Sowohl Binder als auch der Verteidiger der Angeklagten, Peter Müller, sprachen von einem emotionalen Moment für das Paar. "Es ist nicht einfach für meine Mandantin, gleich ihren Ex-Partner wiederzusehen, ihm gegenüber zu stehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er - auf welche Art und Weise auch immer - nach wie vor versuchen wird, Einfluss zu nehmen auf sie, auf ihr mögliches Aussageverhalten. Aber ich denke, meine Mandantin ist so stark, dass sie das heute durchsteht, und dass sie dabei bleibt, dass sie auch nach wir vor sagt, ich mache reinen Tisch, ich packe aus, ich werde all das, was geschehen ist, hier schildern." Bei einer Verurteilung droht den Angeklagten lebenslange Haft.