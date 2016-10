Zwei Kinder haben Unglück auf Wildwasserbahn überlebt

Sydney Zwei Kinder haben bei dem tödlichen Unfall in einem Vergnügungspark in Australien ihre Mütter verloren, sind aber selbst wie durch ein Wunder unverletzt geblieben. Als sich ihr Gefährt auf einer Wildwasserbahn im Dreamworld-Park überschlug, wurden der zehn Jahre alte Junge und das zwölf Jahre alte Mädchen hinausgeschleudert. Ihre Mütter sowie zwei weitere Männer kamen ums Leben. Auf dem Video einer Überwachungskamera sei zu sehen, dass der Unfall am Ende der Fahrt passierte.

