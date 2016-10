Mordprozess um "Horror-Haus" von Höxter hat begonnen

Das Luftbild einer Drohne zeigt im September das Haus (M), in dem ein Paar seine Opfer misshandelt haben soll.

Eine Kerze brennt vor dem Wohnhaus des beschuldigten Ehepaares in Höxter.

Polizeibeamte tragen im Mai Kartons aus dem Haus der Beschuldigten in Höxter

In diesem Haus in Höxter soll das Paar seine Opfer misshandelt haben.

Vor dem Landgericht Paderborn hat am Morgen der Prozess um die brutalen Misshandlungen im sogenannten "Horror-Haus" von Höxter begonnen. Der Fall hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 46-jährigen Wilfried W. und seiner ein Jahr älteren Ex-Frau Angelika W. zweifachen Mord durch Unterlassen sowie mehrfache Körperverletzung vor. Mit Kontaktanzeigen sollen sie ihre weiblichen Opfer in ihr Haus nach Höxter in Ostwestfalen gelockt und dort gequält haben. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin soll am ersten Tag zunächst nur die Anklage verlesen werden. Der Prozessauftakt wurde von großem Medieninteresse begleitet.

Zwei Frauen starben in Folge der Quälereien, eine weitere Frau entkam. Andere Frauen soll das ehemalige Ehepaar um größere Geldmengen gebracht haben. Die Staatsanwaltschaft geht im Zuge der noch laufenden Ermittlungen insgesamt von mindestens acht Opfern aus. In einem sadistischen Spiel um Macht und Unterwerfung sollen die zu Tode gekommenen Frauen an Heizkörper gekettet, geschlagen und getreten worden sein, wie ein Ermittler berichtete, als die Misshandlungsfälle im Sommer aufflogen.

Damals hatten die beiden Angeklagten die lebensgefährlich verletzte Susanne F. aus Bad Gandersheim zurück nach Niedersachsen bringen wollen. Bei einer Autopanne entschieden sie, den Notarzt zu verständigen. Die Frau starb wenige Stunden später im Krankenhaus. Aufgrund der Verletzungen der Toten nahm die Polizei die Ermittlungen auf.

Die Angeklagte Angelika W. hatte schließlich detailliert ausgesagt und den weiteren Todesfall aus dem Jahr 2014 zugegeben. Die Leiche der 33-Jährigen Annika W. sollen sie erst eingefroren, dann zerstückelt und nach und nach im Ofen verbrannt haben. Am Straßenrand verstreute Überreste suchte die Polizei vergeblich.

Im Mittelpunkt des Prozesses stehen die beiden Todesfälle. Das Gericht wird erhellen müssen, wer der beiden Angeklagten welche Rolle spielte. Wilfried W. schweigt bislang. Sein Anwalt bestritt mehreren Medien gegenüber aber dessen direkte Beteiligung. Die Ex-Frau dagegen belastet ihn mit ihrer Aussage, sie habe auf seine Befehle hin gehandelt. Bislang geht das Gericht davon aus, dass der Prozess mindestens bis Ende März dauern wird.