Satiresendung "heute show" erhält die "Goldene Henne"

Leipzig Die ZDF-Satiresendung "heute show" wird mit dem Ehrenpreis der "Goldenen Henne" in der Kategorie Politik ausgezeichnet. Damit würdigt die Jury die Leistung des Teams um Moderator Oliver Welke, den Menschen auf komödiantische Art und Weise Politik näher zu bringen. Das teilte die Hubert Burda Media Holding mit. Deutschlands größter Publikumspreis "Goldene Henne" wird am Freitag in der Leipziger Messe verliehen. Die Veranstaltung ist live im MDR sowie RBB zu sehen und wird von Kai Pflaume moderiert.

