Giftiges Ammoniak in Ludwigshafen ausgetreten

In Ludwigshafen ist am Dienstagnachmittag Sirenenalarm ausgelöst worden. Der Grund für den Alarm: austretendes Ammoniak an einem Eisstadion. Es habe aber keine Verletzten gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag.Das Leck sei schon nach kurzer Zeit von der Feuerwehr abgedichtet worden....