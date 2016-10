Grusel-Trump und Masken-Hillary erschrecken zu Halloween

An Trump oder Hillary führt in den USA in diesem Jahr kein Weg vorbei – auch nicht an Halloween. Clownmasken hingegen sind aus vielen Regalen wegen der gefürchteten „Grusel-Clowns“ verschwunden. Ein Überblick über Kurioses, Trends und Fakten zum Gruselmonat Oktober 2016: Polit-Grusel„The Donald“...