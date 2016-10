Der Tod lauerte in der Wasserkabine Tragisches Ende einer geplanten Spaßfahrt: Mehrere Menschen kamen ums Leben, als sie sich am Dienstag hier in Australien in diesem Vergnügungspark befanden. Laut Medienberichten saßen die Opfer in einer Wasserbahn, in einer offenen Kabine. Das Unglück geschah im größten Freizeitpark Australiens, genannt "Dreamworld" an der Gold Coast, im nordöstlichen Bundesstaat Queensland. Ein leitender Sanitäter, Gavin Fuller, sagte: O-Ton: "Eine der Kabinen geriet außer Kontrolle. Zwei Menschen wurden aus der Kabine geschleudert, zwei weitere darin eingeklemmt. Es waren zwei Männer und zwei Frauen. Ihnen wurde geholfen durch Rettungskräfte der Queensland Ambulanz. Aber sie hatten alle so schwere Verletzungen erlitten, so dass sie nicht mehr gerettet werden konnten." Die Toten sollen zwischen Anfang 30 bis Anfang 40 Jahre alt gewesen sein. Zunächst war unklar, ob die Opfer Touristen waren oder Anwohner aus der Region. Das Unglück hier vom Dienstag zählt zu den schwersten in Vergnügungsparks weltweit in den vergangenen Jahrzehnten.