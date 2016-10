Trauer über Tod von "Dead or Alive"-Sänger Pete Burns

London Der Tod des "Dead or Alive"-Sängers Pete Burns hat bei ehemaligen Bandkollegen und Weggefährten große Trauer ausgelöst. So schrieb der ehemalige Culture-Club-Sänger Boy George auf Twitter, er sei "in Tränen" über seinen Tod. Burns sei ein großer Teil seines Lebens gewesen. Burns ehemaliger Bandkollege Wayne Hussey ließ per Facebook wissen, Pete sei höchstwahrscheinlich der talentierteste Mensch gewesen, mit dem er je zusammengearbeitet habe. Burns starb bereits am Sonntag im Alter von 57 Jahren an Herzversagen.

