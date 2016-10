Baby kommt zweimal zur Welt Lynlee wirkt auf den ersten Blick wie ein ganz normales Baby nach einem Kaiserschnitt. Doch zwölf Wochen vor ihrer Geburt kam die Kleine bereits einmal zur Welt, auf besondere Weise: Hier in Houston, im US-Bundesstaat Texas, hatten Ärzte damals entschieden, das heranwachsende Mädchen bereits zum Teil aus dem Mutterleib zu holen, um einen Tumor aus der Wirbelsäule entfernen zu können. Danach ging es für Lynlee zurück in die Gebärmutter, und nun sie bereits vier normale Monate alt. Ihre Mutter Margaret Boemer, die damals gerade Lynlees Zwilling verloren hatte, sagt, die Chance habe bei fifty-fifty gelegen. Der Tumor sei groß gewesen und habe das Herz des Embryos bedroht. Doch die Operation war offenbar ein Erfolg. Laut der Mutter wurde später dann der Rest des Tumors entfernt, einige Muskelbereiche wurden wieder hergestellt. Nun soll Physiotherapie folgen, damit Lynlees Beine später gut arbeiten können. Die Familie der Kleinen zeigt sich sehr dankbar den Ärzten gegenüber: Die Mutter sagt, es sei so aufregend, dass Lynlee es geschafft habe - und nicht nur das, sondern dass sie sich so gut entwickele. Laut Krankenhaus gibt es einen solchen Tumor in einer von 40000 Schwangerschaften. Der Vorteil für die kleine Lynlee dabei: Nun kann sie jedes Jahr zweimal Geburtstag feiern.