Mutter und Lebensgefährte im Fall des getöteten Junge festgenommen

Viersen Im Fall eines getöteten fünfjährigen Jungen im niederrheinischen Viersen hat die Polizei am Abend die Mutter und ihren Lebensgefährten festgenommen. Die 24-Jährige und der 26-Jährige seien tatverdächtig, teilte die Polizei Mönchengladbach mit. Die Obduktion habe ergeben, dass der Junge gewaltsam getötet worden sei. Den Angaben zufolge war der Fünfjährige am Sonntagmorgen vom Lebensgefährten der Mutter leblos in seinem Bett gefunden worden. Nähere Einzelheiten will die Polizei im Laufe des Tages bekanntgeben.

