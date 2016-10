Vier Tote bei Unfall in Vergnügungspark in Australien

Sydney Bei einem Unfall in einem Vergnügungspark sind in Australien vier Menschen ums Leben gekommen. Es handele sich um vier Erwachsene, berichtete die Polizei in Queensland. Nähere Einzelheiten nannte sie nicht. Das Unglück ereignete sich im Freizeitpark Dreamworld. Nach Medienberichten saßen die Opfer in einer offenen Kabine einer Wildwasserbahn. Die Kabine wurde auf einem Förderband transportiert und kippte offenbar um. Die Menschen seien herausgeschleudert und teils eingeklemmt worden, hieß es.