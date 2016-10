Fiese Frauen gehen wählen Für Donald Trump war es eine Bemerkung mit Folgen. O-TON DONALD TRUMP "Such a nasty woman!" Als "Fiese Frau" bezeichnete der US-Präsidentschaftskandidat seine Konkurrentin Hillary Clinton im letzten TV-Duell. Modedesignerin Bob Bland aus New York traute ihren Ohren kaum. O-TON MODEDESIGNERIN BOB BLAND "Unfassbar, dass er das gesagt hat. Ich dachte sofort - Moment mal, wenn sie eine 'fiese Frau' ist, dann bin ich es wohl auch? Auch alle anderen Leute, die ich kenne, dachten das. Dann sind wir wohl alle fiese Frauen, oder?" In Brooklyn hat Bland aus der Not eine Tugend gemacht und druckt das Trump Zitat nun auf T-Shirts. Mit einer kleinen Erweiterung: Fiese Frauen gehen wählen. Das Shirt ist ein Verkaufsschlager, und Bland weiß warum. O-TON MODEDESIGNERIN BOB BLAND "Viele haben es gekauft, weil sie es am Wahltag tragen wollen. Vor allem, weil es zahlreiche Leute gibt, die von dieser Wahl nicht gerade begeistert sind. Insbesondere die, die anfangs Senator Sanders unterstützt haben." Binnen 48 Stunden nach dem Zitat wurden fast 1500 T-Shirts verkauft. Den Großteil der Erlöse spendet Bland für einen guten Zweck, alles was über die Produktionskosten hinaus geht. O-TON MODEDESIGNERIN BOB BLAND "Damit sind wir wohl alle fiese Frauen."