Surfer von Hai blutig gebissen Jade Fitzpatrick surfte am Montagmorgen in Australien, als er von einem Hai angegriffen wurde. Der Raubfisch verletzte ihn am linken Oberschenkel. Der 36-Jährige sagt, er sei einer der Glücklichen. Andere hätten bei ähnlicher Gelegenheit Gliedmaßen oder gar ihr Leben verloren. Als er schon wieder halb zurück war nach dem Angriff, habe er auf einmal Panik empfunden - denn er spürte, dass er stark blutete. Dennoch spricht sich der verletzte Surfer dagegen aus, große Netze zum Schutz der Menschen zu verwenden - denn darin verfingen sich sehr viele Meerestiere.