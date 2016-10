Explosionen in Japan wahrscheinlich Anschläge Bei mehreren Explosionen in der japanischen Stadt Utsunomiya mit einem Toten hat es sich höchstwahrscheinlich um Anschläge gehandelt, bei der letzten Detonation offenbar um einen Selbstmordanschlag. Der Zusammenhang der Ereignisse werde weiter untersucht, hieß es. Am Sonntag hatten sich an verschiedenen Orten insgesamt drei Detonationen ereignet. Mehrere Personen wurden verletzt. Ein ehemaliger Soldat soll sich bei einem Volksfest selbst in die Luft gesprengt haben. Bei ihm wurde ein Abschiedsbrief gefunden. Die erste Explosion hatte sich am Morgen in der Wohnung des 72-jährigen ereignet. Nachbarn zeigten sich am Montag geschockt. NEIGHBOUR WHO SAW THE EXPLOSION, TOMIO OTSUKA "Das Dach des Hauses hat es komplett weggeblasen." A RESIDENT LIVING NEAR THE PARK, KEIKO OSHIMA "Ich habe diese Gegend immer für sicher gehalten. Explosionen passieren nur woanders. Ich hätte so etwas hier nie für möglich gehalten." NEIGHBOUR, MASAJI SAITO "Ich habe ihn manchmal im Supermarkt gesehen. Er war kein wütender Mensch, sondern ruhig. Immer gepflegt und stets sehr höflich." Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund lagen zunächst nicht vor. In einem Internetblog soll der mutmaßliche Täter mehrfach eine tiefe Abneigung gegenüber der Politik des Landes geäußert haben. Auch Familienprobleme könnten als Tatmotiv infrage kommen, hieß es.