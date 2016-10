Bill Murray über die Liebe Überraschungsbesuch im Weißen Haus! Am Wochenende gab sich Schauspieler und Comedian Bill Murray die Ehre und eine Audienz im Amtssitz des US-Präsidenten in Washington D.C. Am Ende des sogenannten Daily Briefings stellte sich Murray den Fragen der verblüfften Medienvertreter. Eine Kandidatur für das höchste Amt der Vereinigten Staaten könne er sich nicht vorstellen, ein Ministerposten wäre aber nicht ganz abwegig, scherzte Murray. Von da könne man ja irgendwie weiterkommen. Der 65-Jährige war nach Washington gekommen, um den Mark Twain Preis für Amerikanischen Humor entgegenzunehmen. Am Sonntag standen die Größen des Showbusinnes förmlich Schlange, um ihre Glückwünsche loszuwerden. So auch Schauspielerin Sigourney Weaver - die beiden haben im Film "Ghostbusters" zusammengearbeitet. O-TON SIGOURNEY WEAVER, SCHAUSPIELERIN "Das war ein großer Spaß. Ich hatte so viel über Bill gehört, wissen Sie. Er erkennt ja genau, wer man ist. Und er hat sich immer über mich lustig gemacht, weil ich so ernst war und irgendwie der harte Kerl in unserer Gruppe. Aber alles auf eine sehr liebevolle Art. Er ist einer der wundervollsten Spielpartner, den man nur haben kann, weil er so präsent ist." Die Jury verlieh ihm die Auszeichnung für sein Schaffen, das die Gesellschaft geprägt habe, ähnlich wie jenes von Preisnamensgeber Mark Twain. Murrey wurde bekannt durch Filme wie "Rushmore", "Und täglich grüßt das Murmeltier" oder "Los in Translation". Während der Zeremonie gab es ein Ständchen von Miley Cyrus und ganz viel Applaus. Denn dann durften Murrey auch selbst auf die Bühne, um das Leben in einem Satz auf den Punkt zu bringen. O-TON BILL MURRAY, SCHAUSPIELE RUND COMEDIAN "Liebe existiert. Sie ist da. Wir kommen damit und irgendwann gehen wir wieder damit. Sagen wir uns das immer wieder: Ich liebe Dich."