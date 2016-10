Ziegen, die von Dächern starren Das historische Zentrum der goldenen Stadt Prag ist um eine Attraktion reicher. Auf dem Dach des berühmten Lucerna Palasts, vollendet in den frühen 20er Jahren und heute ein Veranstaltungsort, leben seit Kurzem, ja, zwei Ziegen. Das Pärchen stammt angeblich von einem Bauernhof, der sich im Besitz von Dagmar Havlova befindet. Sie ist die Witwe des verstorbenen Staatspräsidenten Vaclac Havel. Dessen Großvater hatte das Gebäude gebaut. So schließt sich ein Kreis, findet Kulturaktivist Ondrej Kobza. Der 37-Jährige O-TON KULTURAKKTIVIST ONDREJ KOBZA "Ich habe diese Ziegen hergebracht, um an die Tage von Dagmars Bauernhof zu erinnern. Ich will deutlich machen, dass dieses Dach hier grün werden sollte." Ondrej möchte mit der dreitägigen Aktion für seine Idee werben: ein Nachbarschaftsgarten mit Tomaten und anderem Gemüse, hoch oben über der quirligen Touristenmetropole. Die Prager Zielgruppe jedenfalls findet's gut: O-TON TOMAS ORLIK, GESCHÄFTSMANN "So lebt das Erbe von Vaclav Havel weiter, das ist eine tolle Idee." O-TON JANA KOTALIKOVA, ANWOHERIN PRAG "Das wäre doch eine super Attraktion für Prag. So etwas gibt es hier nicht oft. In der Altstadt ist ja kein Platz, alles ist so voll." O-TON FLIP SKALA, ANWOHNER PRAG "Wenn dieser Raum hier oben kulturellen und sozialen Ereignissen dient, dann ist das sehr wünschenswert." Bis es soweit ist, werden die Ziegen wieder verschwunden sein. Doch die Aufmerksamkeit der Prager und ihrer Gäste ist dem zukünftigen Roof-Top-Nachbarschaftsgarten schon jetzt sicher.